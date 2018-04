Apple pourrait à apporter un changement à la marque « iPhone » en 2018

Selon l’analyste de Guggenheim, Robert Cihra, Apple serait susceptible de faire quelques ajustements dans l’appellation de ses iPhone dès cette année. Si l’iPhone X devrait conserver son nom, Robert n’exclut pas le fait que le futur modèle LCD, dit bon marché, pourrait tout simplement s’appeler « iPhone ».

Dans une note d’investisseur reçue par AppleInsider, Cihra explique : « Nous pensons qu’Apple pourrait utiliser ce cycle à venir pour changer formellement son modèle de dénomination/marque iPhone. L’iPhone LCD de base dédié au marché intermédiaire pourrait simplement être appelé « iPhone » sans aucune numérotation ». Quant à l’iPhone haut de gamme, il devrait conserver le suffixe « X » pour marquer la différence en termes caractéristiques.

Cette modification n’est pas sans rappeler la façon dont sont aujourd’hui nommés les différents modèles d’iPad. La gamme est passée du nom d’iPad à iPad 2 puis de nouveau au nouvel iPad, puis au nom d’iPad Air pour la cinquième génération, avant de redevenir simplement l’iPad.

L’analyste précise néanmoins qu’Apple pourrait lancer un iPhone X Plus de 6,5 pouces qui lui adopterait ce nom pour le différencier du modèle de 5,8 pouces (iPhone X), comme Apple le fait déjà avec l’iPhone 8 et 8 Plus (idem pour les modèles précédents).

Pour l’heure, rien n’est encore sûr, ce sont les mots de l’analyste, mais disons qu’il y a une certaine logique dans tout ça, si l’on tient compte des changements déjà opérés par Apple sur sa gamme iPad.