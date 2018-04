WhatsApp propose aussi son outil pour télécharger vos données

Instagram, Facebook et WhatsApp se déplacent plus ou moins sur la même ligne, suite aux nouvelles règles imposée par l’Union européenne (RGPD), en proposant un outil permettant aux utilisateurs de télécharger leurs données privées.

Le nouveau règlement sur la vie privée qui entrera en vigueur le mois prochain, suite à l’affaire de Cambridge Analytica et Facebook, permettra en effet de récupérer une archive de nos conversations, comprenant également les photos et les vidéos, pour les stocker localement.

Dans communiqué de presse, WhatsApp explique comment utiliser son outil :

« Dans les semaines à venir, vous pourrez voir et télécharger les informations et paramètres de votre compte WhatsApp. Cette fonctionnalité sera appelée Demander des informations de compte et sera distribuée à tous les utilisateurs du monde entier sur la dernière version de l’application de messagerie.

La fonction Demande d’informations sur le compte vous permet de demander et d’exporter un rapport de vos informations et paramètres de compte WhatsApp jusqu’à l’heure exacte de la demande. Des exemples de cette information comprennent la photo de profil et les noms de groupe. Les conversations, photos et vidéos seront ajoutées dans une prochaine version de l’outil.

Veuillez noter que le rapport n’inclut pas directement vos messages. Si vous voulez exporter votre historique de discussion, pour le moment, vous pouvez utiliser la méthode habituelle.

Demander un rapport :

Allez dans Paramètres WhatsApp > Comptes > Demander des informations de compte

Appuyez sur Demande de rapport.

La demande sera mise à jour et la notification sera envoyée.

Votre rapport sera disponible environ 3 jours (72 heures) après la date demandée. Vous pouvez consulter les notifications d’attente pour le rapport.

Remarque : Tant que la demande de rapport est en attente, certaines actions du compte, y compris la suppression du compte, la modification du numéro ou du périphérique ou l’enregistrement de votre compte, annuleront la demande et ne livreront plus le rapport. Si la demande a été annulée, vous pouvez demander un autre rapport. »

Instagram et Facebook seront également concernés par cet outil et, de manière officielle, les trois entreprises communiquent qu’il faudra :