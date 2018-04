Mark Zuckerberg s’excuse auprès du Congrès américain pour l’affaire Cambridge Analytica

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a envoyé une lettre d’excuses concernant l’affaire Cambridge Analytics au Congrès américain, avant les deux audiences prévues entre aujourd’hui et demain.

Dans sa lettre d’excuses, Zuckerberg admet que sa société n’a pas fait assez pour empêcher l’utilisation abusive des données de l’utilisateur : « C’était une grosse erreur de ne pas avoir activé suffisamment de solutions pour protéger nos utilisateurs ».

« Facebook est une entreprise idéaliste et optimiste. Pendant une grande partie de notre existence, nous nous sommes concentrés sur tout le bien que les personnes communicantes peuvent apporter aux autres. Lorsque Facebook a grandi, les gens du monde entier avaient un nouvel outil puissant pour rester en contact avec les gens qu’ils aiment, faire entendre leur voix et bâtir des communautés et des entreprises. Tout récemment, nous avons vu le mouvement #metoo et d’autres initiatives sur les droits de la personne organisées, au moins en partie, sur Facebook. Après l’ouragan Harvey, les gens sur Facebook ont ​​recueilli plus de 20 millions de dollars d’aide. Et plus des 70 millions de petites entreprises qui utilisent Facebook pour se développer et créer des emplois.

Mais maintenant, il est clair que nous n’avons pas fait assez pour empêcher que ces outils ne soient exploités, même à des fins malveillantes. Cela s’applique aux Fake News, à l’ingérence des États étrangers dans les élections et au discours de haine, ainsi qu’aux développeurs et à la confidentialité des données. Nous n’avions pas une vision assez large de notre responsabilité, et c’était une grosse erreur. C’était mon erreur, et je suis désolé. J’ai ouvert Facebook, je le gère et je suis responsable de ce qui se passe dans l’entreprise. »

Zuckerberg explique ensuite ce qui s’est passé avec Cambridge Analytica et décrit les solutions qui ont déjà été mises en œuvre :

« En 2015, nous avons appris des journalistes de The Guardian que Kogan partageait ses données d’application avec Cambridge Analytica. C’est contre nos politiques que les développeurs partagent des données sans le consentement des utilisateurs, donc nous avons immédiatement supprimé l’application de Kogan de notre plate-forme et avons demandé à Kogan et aux autres entreprises auxquelles ils fournissaient des données, y compris Cambridge Analytica, de certifier formellement avoir effacé toutes les acquisitions inappropriées de ces données. Cette opération de certification a été complétée efficacement.

Le mois dernier, nous avons appris par la suite que Cambridge Analytica n’avait pas supprimé les données comme elle l’avait précédemment certifié. À partir de ce moment, nous les avons immédiatement interdits d’utiliser nos services.

Cependant, Cambridge Analytica veille à ne pas utiliser les données GSR ou dérivées pour influencer l’élection présidentielle américaine. De nos contrôles, nous pouvons dire que cette affirmation est vraie. »

On parle également de l’ingérence russe possible dans les élections américaines :

« Nous avons également entendu parler d’une campagne de désinformation menée par l’Internet Research Agency (IRA), une agence russe qui a agi de manière trompeuse à plusieurs reprises et a essayé de manipuler les gens aux États-Unis, en Europe et en Russie. Nous avons trouvé environ 470 comptes et pages liés à l’IRA, ce qui a généré environ 80 000 messages sur Facebook en deux ans environ. Notre estimation est que 126 millions de personnes ont reçu un contenu Facebook associé à l’IRA. »

Zuckerberg a aussi appelé à limiter la législation dans ce domaine, car peu de législateurs veulent traiter de sujets impliquant des problèmes technologiques très complexes.