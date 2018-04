iPhone X, les utilisateurs aiment presque tout !

Au-delà d’une analyse plus ou moins fiable, le fait est que l’iPhone X est l’un des smartphones les plus vendus au monde, au point de représenter à lui seul 35% du chiffre d’affaires de l’ensemble du marché.

Près de six mois après son lancement, une enquête tente de comprendre quelles sont les caractéristiques qui sont de plus en plus appréciées par les utilisateurs. Avec l’iPhone X, Apple a voulu prendre le risque de supprimer la bouton Home et Touch ID pour les remplacer par un geste et la reconnaissance faciale Face ID. Dans l’ensemble, la plupart des utilisateurs sont plus que satisfaits de ces nouveautés.

L’enquête montre que 97% des utilisateurs aiment leur appareil, tandis que 85% se considèrent « très satisfaits ».

Creative Strategies confirme que ce pourcentage est parmi les plus élevés jamais enregistrés pour l’appréciation d’un smartphone. Plus précisément, les utilisateurs d’iPhone X apprécient principalement la conception, les performances, l’appareil photo, la qualité d’écran, les nouvelles gestuelles, l’identification du visage (Face ID) et l’autonomie. L’iPhone X enregistre également un bon taux de satisfaction pour l’ergonomie et le mode Portrait, tandis que Siri est la fonction la moins appréciée de toutes.

Ce n’est pas une coïncidence si Apple investit énormément pour améliorer l’IA de Siri, de sorte que vous pouvez tirer le meilleur parti de l’iPhone et d’autres appareils, y compris le HomePod.