L’iPhone X a généré 35% des bénéfices de l’ensemble du marché des smartphones

Apple représente une nouvelle fois la plus grande part du total des bénéfices du marché des smartphones dans le monde. Un nouveau rapport nous indique notamment que l’iPhone X a rapporté à lui seul 35% des bénéfices générés par tous les autres smartphones.

Selon la dernière étude de marché menée par Counterpoint, Apple est restée la société la plus rentable avec 86% du total des bénéfices du marché des smartphones. L’iPhone X a généré 21% du revenu total de l’industrie et 35% de tous les profits.

Afin de comprendre l’importance de ces données, Counterpoint souligne que l’iPhone X a permis de multiplier par cinq le bénéfice de plus de 600 marques Android ! En outre, le rapport confirme que la stratégie d’Apple de continuer à vendre des modèles plus anciens pour des périodes plus longues apporte également des avantages en termes de gains absolus plus élevés. Ce n’est pas une coïncidence, parmi les dix smartphones qui génèrent le plus de profits dans le monde, il y a huit modèles d’iPhone.

Cette nouvelle semble également réfuter les propos de nombreux analystes qui ont parlé de flop au sujet des ventes de l’iPhone X.