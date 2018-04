Brevet iPhone : Apple a une solution pour mieux protéger vos yeux dans le noir

Apple a publié un nouveau brevet qui fournit une série de solutions pour protéger les yeux lors de l’utilisation de l’iPhone dans une pièce sombre.

Beaucoup d’utilisateurs sont habitués à utiliser l’iPhone dans le lit, juste avant de dormir. Et bien souvent, la chambre est complètement sombre et les dommages pour les yeux peuvent être plus importants qu’une utilisation normale durant la journée. Apple a déjà fourni un certain nombre de fonctionnalités sur l’iPhone et l’iPad qui limitent grandement ces risques, mais que se passe-t-il au premier allumage ?

Pour tenter d’atténuer ce problème aussi, Apple a breveté un système qui tente de limiter ce fameux « choc de luminescence ». Ce phénomène se produit lorsque l’iPhone est allumé dans le noir et que l’affichage est trop lumineux par rapport à l’environnement. Après quelques secondes, iOS ajuste automatiquement la luminosité, mais les yeux ont déjà été affectés par le premier « flash » soudain de l’affichage.

Apple propose alors une solution visant à réduire la luminosité de l’écran avant même que l’utilisateur n’ait besoin de l’activer, grâce au capteur de luminosité de l’iPhone lequel détecte si vous êtes dans un environnement sombre ou non. En profitant du capteur, l’appareil lit la quantité de lumière dans l’environnement et ajuste l’affichage en conséquence, avant même qu’il puisse être activé par l’utilisateur.

De plus, cette solution limiterait également la consommation de la batterie, ce qui n’est pas un luxe pour l’iPhone.