« L’iPhone X est mort », selon Mirabaud Securities

D’après les dires de l’analyste Neil Campling de Mirabaud Securities, Apple va complètement arrêter la production de l’iPhone X, en raison d’un manque d’intérêt de la part des consommateurs.

Dans un communiqué diffusé à CNBC, Campling a déclaré que, selon les informations recueillies ces dernières semaines, Apple n’achète plus de puces pour la production de l’iPhone X, car « l’iPhone X est mort ». Pour l’analyste, la principale cause de ce manque d’intérêt est due au prix de 999 $, jugé trop élevé par la plupart des gens : « Les consommateurs tournent le dos aux smartphones onéreux ».

Ces affirmations vont cependant à l’encontre des propos tenus par Apple lors de la dernière conférence financière, confirmant que l’iPhone X est devenu très rapidement le smartphone le plus vendu de l’entreprise. En outre, plusieurs études ont montré que cet appareil était le plus vendu en décembre. Comme chaque année, après la période de Noël il y a une baisse des ventes. De plus, d’autres données ne parlent pas d’une demande en chute libre et sans précédent dans l’histoire d’Apple. Pour rappel, l’iPhone X a généré à lui seul 35% des bénéfices de l’ensemble du marché des smartphones.

Difficile à dire maintenant si Apple continuera à produire l’iPhone X pour l’année prochaine, d’autant plus que trois nouveaux modèles sont prévus cet automne. Si cette décision est prise, la raison n’est probablement pas liée uniquement à une telle baisse de la demande.