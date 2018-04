Premiers détails sur le processeur A12 des iPhone de 2018

Le nouveau processeur A12 qui sera utilisé par Apple dans ses futurs iPhone assurera une performance supérieure et une consommation d’énergie plus faible.

Développé par le géant californien, le processeur A12 sera de nouveau produit cette année par TSMC, qui a annoncé il y a quelques jours certaines fonctionnalités de ses puces. Pour sûr, le processeur A12 sera au moins 20% plus rapide que le modèle actuel, et consommera 40% moins d’énergie.

L’innovation de TSMC se compose d’une puce gravée avec un processus de 7 nanomètres, tandis que le processeur A11 a été fait à partir d’un processus de 10 nm. Cela signifie que la puce A12 prendra moins d’espace, et apporte une meilleure efficacité énergétique et des performances supérieures :

« Comparé au processus FinFET 10 nm, le FinFET 7nm de TSMC présente une densité logique de 1,6X, une amélioration de la vitesse d’environ 20% et une réduction de la consommation d’énergie d’environ 40%. », affirme TSMC.

À cela viendront s’ajouter les optimisations développées par Apple, lesquelles devraient améliorer d’autant plus les performances de ce processeur. Rappelons que trois iPhone sont attendus cet automne, à savoir deux modèles équipés d’un écran OLED (5,8″ et 6,5″) et un iPhone LCD de 6,1 pouces à un tarif plus abordable de l’ordre de 550$.