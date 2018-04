iOS 12 devrait normalement être compatible avec l’iPhone 5s

Bien que l’iPhone 5s soit sur le marché depuis 5 ans, Apple pourrait maintenir le support de l’appareil pour la prochaine mise à jour iOS 12.

À en croire les références repérées sur la plateforme de développement WebKit (Safari), l’iPhone 5s devrait en effet être au rester programme. Nous en saurons plus sur le sujet et sur les nouveautés dès lors qu’Apple aura relâché la première bêta d’iOS 12 au cours de la WWDC qui se déroulera du 4 au 8 juin prochain.

Rappelons au passage que des traces d’iOS 12 et macOS 10.14 ont été trouvées dans les logs de connexion de certains sites, et toutes provenaient du Campus d’Apple à Cupertino. Cela signifie qu’Apple a intensifié les tests de ces systèmes en situation réelle. En revanche, les principales nouveautés se feront attendre jusqu’en 2019 lors de la version publique d’iOS 13. Apple préfère se concentrer sur la stabilité avec iOS 12 et les corrections bugs, mais pas d’inquiétude, il y aura quand même de petites nouveautés sympathiques liées à Siri, CarPlay et l’interface iOS.