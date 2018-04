Nouveaux jeux iOS : Oddmar, The Legend of Faty, The Mooseman et plus

En ce jeudi 19 avril, les développeurs et les studios ont encore frappé en sortant de nouveaux titres pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve Oddmar, The Legend of Faty, The Mooseman et plus.

Oddmar

Oddmar : 5,49 €

La vie au village est difficile pour Oddmar, qui n’est pas digne d’une place à Valhalla. Rejeté par les autres Vikings pour avoir gâché son potentiel, il doit désormais se racheter. Il se voit offrir un jour la possibilité de faire ses preuves, mais cette offre a toutefois un prix…

The Legend of Faty

The Legend of Faty : 3,49 €

The Legend of Faty est un jeu de type cartoon et open world. Après la guerre du diable, le monde est entré dans une période de paix. On dit que le monde sera bientôt changé par quelqu’un, mais personne ne sait comment cela va changer.

The Mooseman

The Mooseman : Gratuit

Il y a bien longtemps, le monde fut créé par Yen, le dieu éclos de l’œuf d’un canard. Dans des profondeurs ténébreuses du vaste océan fut créé le monde inférieur, le monde du milieu fut créé pour les Hommes, et le monde supérieur fut une demeure aux dieux anciens. Un grand nombre d’esprits vit entre les couches de la création, préservant leurs secrets dans les ténèbres. Commencez votre chemin en voyageant dans tous les mondes des mythes anciens, retrouvez les artéfacts tchoudiens et résolvez toutes les énigmes des légendes finno-ougriennes.

Message Quest

Message Quest : 2,29 €

Message Quest est une minuscule aventure point & click entièrement dessinée en vitrail ! Il s’agit d’un conte de fée, dans la tradition d’œuvres comme Le Hobbit ou Les Chroniques de Narnia, inspiré par l’esthétique du Studio Ghibli. Guidez les pas d’un héraut paresseux appelé Feste. Vous savez, les hérauts sont ces gens qui apparaissent au début de chaque épopée pour remettre au héros (le vrai !) « l’appel de l’aventure », juste avant que les choses intéressantes ne commencent vraiment. Eh bien, c’est exactement le travail de Feste : trouver un héros ou une héroïne, lui confier l’appel de l’aventure, et rentrer avec la satisfaction du travail bien fait. Pas d’exploit à accomplir, pas de monde à sauver. Mais Feste n’aime que deux choses dans la vie : dormir et manger des bonbons. C’est donc à vous de le convaincre d’avancer et de l’accompagner dans les épreuves qui l’attendent sur la Route Intermondes.

Tiki Kart Island

Tiki Kart Island : Gratuit

La suite tant attendue de l’ancien jeu de course arcade numéro 1 Tiki Kart 3D(2012) est enfin disponible ! Courrez, volez et décollez en jusée sur les terres interdites de l’île de Tiki Kart à des vitesses impressionnantes et découvrez les mystères de ce monde antique dans une aventure passionnante qui va vous plonger dans l’Histoire ! Partez à la guerre dans une arène de combat multijoueur en ligne et en temps réel pour récupérer des plans perdus depuis longtemps qui permettent de débloquer des centaines d’objets rares et de puissantes améliorations ! Gagnez des récompenses en devenant un Concepteur Tiki et créez vos propres circuits sur lesquels les joueurs du monde entier pourront courir. Ils voteront ensuite pour leur préféré.

Phantom Signal

Phantom Signal : 2,29 €

Un vaisseau spatial dérivant se réveille en raison d’interférences inhabituelles dans l’espace. Presque tout de suite après, un ennemi inconnu attaque le navire. Pour résister à cette nouvelle menace et atteindre la source du signal, le module de commande du vaisseau active un manufacturier industriel dont vous prenez le contrôle.

World of Gunships Online

World of Gunships Online : Gratuit

World of Gunships est un jeu en ligne vraiment immersif impliquant des batailles d’hélicoptères, sur AppStore ! Contrôlez d’épiques combats d’hélicoptères contre d’autres joueurs en F2P. Les superbes graphismes 3D combinés aux commandes intuitives rendent l’expérience de vol et de jeu inoubliables !

THE LOST SKY

THE LOST SKY : 3,49 €

Situé sur la planète où la civilisation a été détruite par l’emballement des drones de combat, nous nous battons pour tout détruire afin de « réinitialiser » cette planète.

Golem Rage

Golem Rage : 3,49 €

Distribue des baffes, balance des ennemis, ou explose-les pour avancer : explore tout le gameplay arcade & hardcore, de cette aventure Golémique ! Apprends à disperser les Chevaliers peureux façon puzzle, évite les flèches mal tirées d’Archers terrifiés, attrape et balance les Bombeurs Fous, roule pour esquiver les pluies de météores, ou les Boucliers d’Hermès, ou des tornades hardcore, ou d’autres bombes … des Chevaliers plus grands … Y’a même des lasers. Et un Magicien du Temps.

Avernum 3: Ruined World HD

Avernum 3: Ruined World HD : 10,99 €

Avernum 3: Ruined World est une aventure de jeu de rôles épique, indie et fantastique avec de nombreuses heures de jeu. Explorez un monde énorme qui évolue avec le temps. Les villes sont détruites. Les réfugiés fuient. Les catastrophes arrivent. Avernum 3 est la conclusion de notre trilogie fantastique à succès !

Mean Machines Demolition Derby

Mean Machines Demolition Derby : Gratuit

Mean Machines est un jeu de course d’action unique en son genre inspiré de Demolition Derby, RC Racing et Robot Wars. Avec des environnements magnifiquement texturés, des modèles de physique et de dégâts réalistes et une énorme variété de contenus et de modes de jeu, Mean Machines est votre dose d’action quotidienne définitive dans le pack le plus accessible, pick-and-play pour mobile !

Find the Mustache

Find the Mustache : 2,29 €

Find the Moustache est un jeu de réalité augmentée “chercher et trouver” pour toute la famille ! En utilisant la technologie de réalité augmentée (AR), vous pouvez jouer « dans votre monde » simplement en pointant votre appareil sur n’importe quel espace disponible ou plateau de table. Pouvez-vous trouver toutes les moustaches cachées ? Elles pourraient ne pas être dans les endroits auquel vous vous attendez ! Déplacez votre appareil et marchez à 360 degrés pour toutes les trouver.

Lightstream Racer

Lightstream Racer : 1,09 €

Présentation d’une fusion de superbes graphismes de science-fiction et d’une action de course intense. Participez en mode déconnecté ou en ligne contre un leader mondial ! Lightstream Racer permet aux joueurs de découvrir le sport automobile futuriste dans le monde réel !

Escape! Drone

Escape! Drone : 4,49 €

Trouver le moyen d’échapper. Un père a des ennuis… Le père cherche son fils, mais il trouve un drôle de drone à la place. Le drone le bouscule et l’amène dans un endroit inconnu. Comment peut-il revenir ?