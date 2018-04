Apple supprime les applications qui permettent de cacher des photos et des vidéos privées

Le processus d’approbation d’une application a toujours été critiqué par les développeurs, étant donné qu’Apple utilise souvent des compteurs de jugement qui ne sont pas toujours identiques. Le dernier cas a été découvert par Business Insider, avec l’application Photos (Calculator%) qui a été soudainement supprimée de l’App Store.

Photos (Calculator%) est une application déguisée en calculatrice, mais qui vous permet en réalité de cacher des photos et des vidéos privées. Lorsque vous ouvrez l’application, vous voyez une calculatrice simple qui fonctionne normalement pour effectuer des calculs, mais en tapant un code précédemment choisi par l’utilisateur, on accède au menu réel, où vous pouvez cacher des photos et des vidéos sensibles. Photos (Calculator%) vous permet également d’envoyer des photos et des vidéos en Wi-Fi à d’autres utilisateurs en utilisant la même application. Et lorsque l’utilisateur en reçoit, elles vont être enregistrées dans la fausse calculatrice.

Cependant, la police britannique a découvert que cette application était utilisée par plusieurs adolescents pour stocker et partager des photos et des vidéos porno privées. Suite à cette découverte, Apple a décidé de la supprimer de l’App Store.

Fondamentalement, Photos (Calculator%) ne fait rien d’illégal, en fait, il peut être utile de garder les photos privées prises d’une manière parfaitement légale par l’utilisateur. Le problème est le type d’utilisation qui peut en être fait, mais c’est aussi vrai pour de nombreuses autres applications.