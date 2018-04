Fortnite a généré 25M $ sur iOS, et bientôt les 500M $ avec Android

Depuis son lancement sur iOS, Fortnite connaît un réel succès, à tel point que Sensor Tower nous apprend que le jeu aurait permis au studio Epic Games de franchir les 25 millions de dollars de chiffre d’affaires en l’espace d’un seul mois. À ce rythme, le cabinet estime que le lancement prochain sur Android pour lui permettre d’atteindre les 500 millions de dollars cette année.

Si le jeu est libre au téléchargement, les données de Sensor Tower montrent que Fortnite a pu généré 25 millions de dollars grâce aux achats intégrés. Plus fort encore, le jeu a atteint les 9,5 millions de dollars durant les deux premières semaines d’avril seulement. Ce montant est tout simplement plus important que Tinder et quasiment le double de Candy Crush. En termes de bénéfice sur la même période, Fortnite n’a été battu seulement par Netflix avec 12,6 millions de dollars générés. Cependant, les bénéfices de Fortnit semblent légèrement ralentir ces derniers temps.

Sensor Tower imagine ensuite le possible chiffre d’affaires de Fortnite si celui-ci est lancé d’ici cet été sur Android :

« Epic Games n’a pas encore dévoilé le lancement de Fortnite sur Google Play, mais si cela devait se produire d’ici l’été, et si le titre est capable de maintenir sa popularité hystérique actuelle parmi les joueurs pendant quelques mois, nos estimations indiquent que le jeu pourrait devrait atteindre plus de 500 millions de dollars d’ici la fin de 2018 sur les deux plates-formes combinées. »

