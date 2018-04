Apple s’apprêterait à lancer un abonnement pour les magazines numériques

Selon Bloomberg, Apple pourrait proposer un nouveau service d’abonnement aux utilisateurs, suite à l’acquisition de Texture, permettant d’accéder aux versions numériques de différents magazines.

Le nouveau service sera activé directement dans l’application News d’Apple, grâce auquel l’utilisateur aura la possibilité de télécharger et de lire des centaines de magazines et de journaux publiés par différents éditeurs. Le coût de l’abonnement sera fixe, avec un accès à tout le contenu disponible. Apple partagera alors ses revenus avec les éditeurs, comme c’est actuellement le cas avec Apple Music.

Concrètement, cette offre sera un abonnement Premium à Apple News, avec du contenu supplémentaire pour les utilisateurs de la plateforme. En plus des magazines, il y aura aussi plusieurs journaux.

Le business model est le même que celui Texture. Depuis son lancement en 2010, Texture est devenu le principal service d’abonnement multipiste aux États-Unis et offre aux utilisateurs la possibilité d’accéder instantanément depuis des appareils mobiles à certains des magazines les plus lus au monde. En 2016, Texture a été choisi par la rédaction de l’App Store pour les sélections annuelles « Best Of », qui célèbrent les applications et les jeux les plus innovants pour les utilisateurs d’iOS. En plus d’accéder aux magazines favoris, les utilisateurs de Texture peuvent découvrir de nouveaux contenus en fonction de leurs intérêts et de leurs passions.

L’application Texture (disponible uniquement aux États-Unis) est gratuite, avec deux types d’abonnement. Le premier qui coûte 9,99 $ par mois offre un choix de plus de 200 titres mensuels, tandis que l’offre à 14,99 $ comprend également des magazines hebdomadaires comme People, Entertainment Weekly, Time et autres.