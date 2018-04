Selon iFixit, les problèmes avec les écrans non officiels seraient juste un bug d’iOS 11

Ces derniers jours, plusieurs rapports ont confirmé que l’utilisation d’écrans non originaux ou non remplacés par des centres de réparation agréés peut entraîner un dysfonctionnement ou bloquer certaines fonctions telles que la luminosité automatique ou encore le tactile.

Pour iFixit, ces problèmes ne seraient que des bugs logiciels et non un choix délibéré d’Apple pour saboter les réparations des réparateurs tiers. À titre d’exemple, certains écrans (même originaux) remplacés par des réparateurs non agréés, la fonction de gestion automatique de la luminosité n’est plus fonctionnelle sur iOS 11. Le problème ne se produit pas si la réparation est effectuée par Apple ou un centre autorisé. En pratique, on pensait qu’iOS bloquait délibérément cette fonction une fois l’écran remplacé, même si toutes les pièces étaient d’origine.

En outre, plusieurs utilisateurs qui ont remplacé ou fait remplacer l’écran de l’iPhone 8 par des pièces non originales, après avoir installé iOS 11.3, se sont retrouvés avec des problèmes de tactile sur leur écran. Le problème concerne à la fois l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus.

Ce n’est pas la première fois que de telles situations se produisent. Il y a déjà eu l’erreur 53 en 2016 avec le bouton Home, et en 2017 il y avait des problèmes similaires avec les écrans tactiles de l’iPhone 7 remplacés par des centres Apple non agréés. Dans les deux cas, tous les problèmes ont été résolus par Apple avec une simple mise à jour logicielle.

iFixit a remarqué que si vous faites le remplacement à « chaud » de l’écran, c’est-à-dire sans éteindre l’appareil au-préalable ce qui n’est pas du tout recommandé, le capteur de luminosité continue de fonctionner. C’est alors que vous risquez d’avoir un réel problème avec la luminosité automatique. Avant le remplacement de l’écran, il est conseillé de désactiver la luminosité automatique pour éviter cette mésaventure.

En clair, iFixit explique qu’il s’agit simplement de bugs logiciels présents sur iOS 11, qui bloquent ou limitent pour une raison quelconque les fonctions de l’écran remplacées par des centres non autorisés. Si vous êtes concernés, pas d’inquiétude, Apple devrait normalement corriger ce problème dans la prochaine mise à jour.