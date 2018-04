iPhone : même avec un écran d’origine, il peut y avoir des problèmes !

En plus des écrans tactiles non originaux qui cessent de fonctionner suite àla mise à jour d’iOS 11.3, il semblerait qu’un autre problème affecte également les écrans d’origine remplacés par des centres de réparation non autorisés.

Le problème est avéré sur les iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X dont la luminosité automatique a cessé de fonctionner suite au remplacement de l’écran par une pièce d’origine. Plusieurs entreprises qui réparent des iPhone, mais qui ne sont pas officiellement autorisés par Apple, expliquent que même en utilisant des écrans originaux, vous pouvez rencontrer ce genre de souci. Plus grave encore, ces écrans d’origine ne disposent plus de la fonction de gestion de la luminosité automatique à partir d’iOS 11.1. En revanche, le problème ne se produit pas si la réparation est effectuée par Apple ou un centre autorisé.

En pratique, sans la procédure appropriée qui ne peut être activée qu’avec des outils partagés par Apple, iOS va bloquer cette fonction une fois l’écran remplacé, même si vous utilisez toutes les pièces d’origine. Ce blocage ne semble pas lié à une fonction de sécurité, comme cela s’est déjà produit dans le passé avec le remplacement du Touch ID. Apple souhaite apparemment compliquer la vie des réparateurs non-officiels. Selon certains, Apple utilise le capteur de lumière ambiante comme un test pour savoir également quels iPhones ont été réparés en dehors du circuit officiel, lorsqu’ils arrivent dans un Apple Store ou dans un centre agréé.

Nous savons tous que se tourner vers des entreprises non certifiées permet avant tout d’économiser de l’argent par rapport aux coûts imposés par Apple. Aux États-Unis, il semblerait que les choses bougent à ce niveau le soi-disant « droit à la réparation », mais en réalité, Apple semble tout faire pour arrêter les réparations non-officielles.