iOS 11.3 : Apple bloque le tactile des iPhone 8 avec des écrans non d’origine

Réparer soi-même l’écran cassé de son iPhone est quelque chose de facilement réalisable pour certaines personnes, et surtout moins coûteux que de passer par le SAV d’Apple. C’est également le cas pour ceux qui passent par des réparateurs tiers qui utilisent des pièces non d’origine.

Face à cette pratique, Apple a décidé de bloquer depuis iOS 11.3 le tactile des iPhone 8 doté d’un écran non officiel. Ce dernier affiche bien les images, mais il est impossible d’interagir avec les éléments de l’interface iOS. Apple avait déjà procédé de la sorte avec d’autres iPhone, aussi bien pour les écrans que pour le bouton Touch ID. Nous en avions d’ailleurs parlé à plusieurs reprises, notamment en juillet 2017 : iOS 11 bêta bloque le tactile des écrans génériques d’iPhone (suite à une réparation).

En agissant de la sorte, Apple va s’attirer la foudre car les utilisateurs n’aiment pas se sentir obligés de passer par son SAV pour une question de prix. Et on en revient à parler du droit à la réparation, un sujet auquel la majorité des consommateurs est favorable. Reste à savoir si la firme californienne fera marche arrière dans une prochaine mise à jour. Il faut espérer que ce sera le cas, sinon de nombreux propriétaires d’iPhone 8 risquent d’être bloqués un certain moment, voire même être forcés à envoyer leur appareil au SAV d’Apple et de s’acquitter d’une lourde facture.

Dites-nous dans les commentaires si vous êtes concernés par ce blocage du tactile.