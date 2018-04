Carl Chery, le responsable hip-hop chez Apple Music est parti chez Spotify

Avant son départ, Carl Chery a longtemps été à la tête de toute la programmation Hip-Hop sur Apple Music. Il a notamment créé certaines des listes de lecture les plus écoutées sur la plate-forme, telles que « A-List: Hip-Hop » et « A-List: R & B ».

En outre, Chery a apporté quelques exclusivités comme celles de Chance The Rapper et a promu des artistes comme Cardi B, Bryson Tiller, Post Malone, Khalid, Daniel Caesar, H.E.R et 6LACK.

Chery faisait partie de l’équipe Apple depuis que la société a acquis Beats, mais il a désormais décidé de travailler chez Spotify, où il aura probablement un poste en rapport aux contenus Hip-Hop. Ces derniers ont eu un tel succès que cela s’est fait sentir sur le nombre lectures sur Apple Music.