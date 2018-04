Android P devrait s’inspirer des gestuelles de l’iPhone X

La future interface d’Android P, le système mobile de Google, semble prendre une direction qui n’est pas sans rappeler l’interface de l’iPhone X. D’après une capture d’écran publiée sur le blog dédié au développeurs Android, la barre de navigation et les gestuelles de l’iPhone X pourraient bien être au cœur des principales nouveautés d’Android P.

Dans le détail, les boutons tactiles rond et carré laisseraient place à une barre de navigation similaire à celle de l’iPhone X mais plus petite. Grâce à elle, les utilisateurs auraient accès à des gestuelles permettant de passer d’une application à l’autre et de lancer le multitâche, soit de la même manière que sur l’iPhone X.

Ces changements sont donc susceptibles d’arriver dans Android P, en plus du fait que ce nouvel OS de Google supportera également l’encoche des smartphones des fabricants qui auront opté pour une forme d’écran particulière. Pour information, Google a modifié la capture d’écran pour recadrer la barre de navigation, peu après la publication de la capture d’écran ci-dessus. En d’autres termes, ce retrait confirme les intentions de Google.