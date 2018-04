La FCC publie les premières photos de l’iPhone X Gold

Alors qu’Apple a expliqué à ses employés par le biais d’un mémo interne ce à quoi ils se risquaient en partageant des informations confidentielles avec la presse, voilà que la FCC (Federal Communications Commission) publie des photos de l’iPhone X Gold.

Il semblerait donc qu’Apple ait bien l’intention de commercialiser ce modèle « Or », puisque la FCC n’est autre que l’agence chargée de réguler les télécommunications ainsi que les contenus des émissions de radio, télévision et Internet aux États-Unis. En clair, il n’est plus question de rumeurs à propos de cette déclinaison mais bel et bien d’une réalité, sachant que ces photos proviennent directement de la FCC.

Cela faisait plusieurs mois que l’iPhone X Gold était évoqué dans les spéculations provenant directement de sources jugées fiables, ce que combat Apple depuis toujours, et encore plus aujourd’hui avec le fameux mémo interne qui lui aussi aurait dû rester sous le sceau du secret.

Malgré les avertissements d’Apple, comme le risque d’amende lourde ou encore d’emprisonnement, les fuites sont toujours là. S’il est commercialisé, ce modèle or aurait pour objectif de relancer quelque peu les ventes d’iPhone X lesquelles ne seraient pas aussi importantes qu’escomptées par la firme californienne, selon plusieurs analystes.

On notera tout de même que le document de la FCC évoque un iPhone X Or doté d’un écran LCD alors que le modèle actuel profite d’un affichage OLED. Apple aurait-elle dans l’idée de sortir une modèle moins cher ? Ce n’est pas impossible, mais il reste à savoir s’il sera disponible partout dans le monde où seulement dans certains pays…