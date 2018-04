HomePod : un modèle moins cher d’ici la fin de l’année ?

L’analyste Ming-Chi Kuo de KGI confirme que les ventes du HomePod sont en deçà des attentes, et ajoute même qu’Apple pourrait lancer un modèle plus économique plus tard cette année.

Selon l’analyste, Apple ne vendra pas plus de 2,5 millions de HomePod en 2018, sur un marché qui prévoyait entre 5 et 10 millions d’unités vendues. Kuo estime que ce résultat est non seulement liés au manque de fonctionnalités avancées, en particulier liées à Siri, mais aussi à son prix élevé. Et bien sûr, la concurrence, malgré une qualité audio inférieure, offre des haut-parleurs intelligents à des prix beaucoup plus avantageux.

Pour ces raisons, Kuo croit savoir qu’Apple serait susceptible de lacer un HomePod pas cher d’ici la fin de l’année. La baisse des prix aidera non seulement les ventes, mais aussi la propagation d’Apple Music. En tout cas, l’analyste déclare qu’Apple devrait se concentrer principalement sur Siri, car actuellement les fonctions sur HomePod ne sont que basiques.