Apple se fait aider pour répondre à la forte demande de remplacements de batterie

Depuis la mise en place du programme de remplacement de batterie, qui a suivi l’affaire du BatteryGate (le bridage des performances de l’iPhone), Apple fait face à de nombreuses demandes auxquelles elle a du mal à répondre, tant en terme de stocks qu’au niveau du délai d’intervention.

Rappelons que ce programme valable jusque fin décembre 2018 permet aux clients de faire remplacer la batterie de leur iPhone pour seulement 29 € au lieu de 89 € habituellement. Avec une telle baisse tarifaire, Apple s’assure de calmer quelque peu la grogne des utilisateurs, mais le succès du programme semble avoir eu raison de l’entreprise. À tel point qu’Apple a été dans l’obligation de transférer certains de ses employés AppleCare dans les boutiques pour venir en aide au personnel déjà en place.

Et même avec ce mouvement, les Apple Store sont encore dans la panade. Apple a donc pris la décision de faire appel à une aide extérieur en passant par des prestataires formés aux réparations d’iPhone. Ces derniers sont donc à pied d’œuvre dans tous les Apple Store où la main d’œuvre n’est pas suffisante. Ce soutien temporaire permet ainsi à Apple de répondre plus efficacement à la demande, et d’éviter les délais d’attente à rallonge, tout comme la frustration des clients.

Pour information, Apple a introduit dans iOS 11.3 la nouvelle fonction État de la batterie (actuellement en version bêta) laquelle permet aux utilisateurs de connaître au pourcentage près l’usure de leur batterie d’iPhone. Cette fonction a également pour but d’activer automatiquement une baisse des performances si la batterie est jugée trop usée par iOS, et d’éviter les arrêts inopinés. Si l’utilisateur peut la désactiver à tout moment pour récupérer 100% des performances, elle se réactive d’elle-même à chaque redémarrage de l’appareil dont la batterie est défectueuse.