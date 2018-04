Instagram vous permettra de télécharger vos photos, vidéos et messages

Instagram fait savoir que, d’ici la fin de l’année, les utilisateurs seront en mesure de télécharger leurs données partagées sur le réseau social en mode hors connexion.

Grâce à cette future mise à jour, il sera alors possible de récupérer vos vidéos, photos et messages partagés sur la plateforme. C’est une fonction similaire à celle introduite par Facebook en 2010, mais sur Instagram cela devient encore plus intéressant car cela vous permettra de faire des copies offline de vos contenus multimédia partagés dans le passé.

La société n’a pas publié d’autres détails pour le moment, et il n’est pas clair si parmi les messages téléchargeables il y aura aussi nos commentaires laissés dans les posts des autres utilisateurs.

