Un plus grand écran pour la prochaine Apple Watch Series 4 ?

Fin mars, Ming-Chi Kuo de KGI a fait savoir qu’Apple travaillait sur une Apple Watch qui aurait droit à un nouveau design et à un écran plus grand d’environ 15%.

PhoneArena est alors parti de cette rumeur pour proposer un visuel de la possible Apple Watch Series 4. On découvre un écran aux bords arrondis et disposant d’une surface nettement plus importante. Le site a repris quelque peut l’idée de l’iPhone X au niveau de la forme de l’écran, sans pour autant ajouter l’encoche qui ici n’aurait aucun intérêt.

D’après les rumeurs, cette Apple Watch 4 aurait droit à un écran plus lumineux mais aussi à une batterie à plus grande capacité. En revanche, le design final reste encore incertain. On ne sait pas si Apple compte changer le tout pour le tout où seulement apporter de petits changements au design actuel. Par contre, il est possible que de nouveaux capteurs dédiés à la santé soient ajoutés pour proposer un meilleur suivi médical.

Il va falloir se montrer patient puisque l’Apple Watch 4 ne devrait pas être annoncée officiellement avant l’automne prochain, probablement aux côtés des nouveaux iPhone.