Apple Watch 2018 : un nouveau design et un écran 15% plus grand ?

L’année 2018 est apparemment le meilleur moment pour Apple de travailler sur une toute nouvelle Apple Watch. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo de KGI, l’Apple Watch 2018 aurait droit à un design différent, et peut-même à un écran plus grand.

KGI explique en effet que l’écran sera d’environ 15% plus grand que la version actuelle, mais cela ne signifie pas pour autant que le boîtier augmentera en taille. Possible qu’Apple cherche à gagner de l’espace en réduisant significativement la taille des bords.

Et comme ce n’est pas forcément la taille qui compte, Apple risque aussi de proposer un nouveau design pour marquer un réel tournant avec la quatrième génération de sa montre connectée. Jusqu’ici, Apple nous a habitué à un design identique de l’Apple Watch 1 à la Series 3…et en effet, il est peut-être temps de passer à autre chose. Pour l’heure, les détails sont encore bien trop minces pour s’aventurer davantage sur le sujet.

Autrement, Kuo semble avoir eu des infos sur de possibles futures caractéristiques liées à la santé. Apple pourrait intégrer de nouveaux capteurs afin de proposer un suivi médical à la fois plus précis et plus professionnel. Par ailleurs, il n’est pas exclu qu’une autonomie revue à la hausse soit au programme, histoire de contrer la pauvre autonomie actuelle, comparer à certains modèles concurrents mieux lotis sur ce point.

Pour finir, l’analyste pense qu’avec de telles nouveautés, la firme américaine pourrait encore augmenter ses ventes d’Apple Watch à hauteur de 30%, soit une fourchette de 22 à 24 millions d’unités vendues en 2018. Si Apple maintient les ventes de sa wearable, il n’est pas exclure que le cap des 50 millions ventes soit atteint chaque année.