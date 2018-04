Apple présente ses iPhone 8 et 8 Plus (RED) en vidéo

C’est sur un son de Sofi Tukker qu’Apple a choisi de faire la promotion du nouveau coloris (RED) des iPhone 8 et 8 Plus. Ces derniers seront disponibles à la précommande dès demain à partir de 10h sur l’Apple Store en ligne, avant une disponibilité le 13 avril.

Pour ceux que cela intéressent, la musique est celle du duo musical new-yorkais composé de Sophie Hawley-Weld et Tucker Halpern. Il s’agit du titre Batshit (That’s It – I’m Crazy). que vous trouverez facilement sur Apple Music.

Notez que ce coloris (RED) ne change en aucun cas les prix des iPhone 8 et iPhone 8 Plus. Comme l’explique Apple sur sa page dédiée aux produits (RED), la firme soutient depuis 11 ans les « programmes de lutte contre le SIDA qui offrent des conseils et des tests, ainsi que des médicaments empêchant la transmission du VIH de la mère à l’enfant pendant la grossesse. La vente de nos produits (RED) a déjà permis de collecter plus de 160 millions de dollars. Acheter (RED), c’est faire un pas de plus vers une génération sans SIDA. » Sur chacune des ventes, Apple reverse une partie au Fonds mondial pour luter contre le SIDA.