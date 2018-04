C’est officiel, l’iPhone 8 PRODUCT(RED) en précommande dès demain !

Apple annonce l’arrivée de la version PRODUCT(RED) des iPhone 8 et iPhone 8 Plus. Les précommandes seront ouvertes à compter de demain, et la commercialisation est prévue pour le 13 avril.

Pour information, les prix sont identiques aux autres coloris, à savoir 809 € pour l’iPhone 8 64 Go et 919 € pour la version Plus en 64 Go. Si vous préférez un stockage de 256 Go, il faudra respectivement sortir 979 € et 1 089 €. Notez qu’ils seront également disponibles en Apple Store le 13 avril, soit le même jour que les premières livraisons.