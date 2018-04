iOS 12 : un joli concept qui donne envie ! [Vidéo]

Si iOS 11 a déjà apporté quelques nouveautés intéressantes, beaucoup espèrent qu’Apple ira plus loin avec iOS 12 dont la première bêta sera proposée aux développeurs au cours de la WWDC 2018 qui se déroulera du 4 au 8 juin.

D’ici là, certains graphistes se sont déjà attelés à la tâche pour concevoir le possible futur d’iOS 12. Au passage, il est important de rappeler que d’après des sources fiables, Apple réservera les plus grosses nouveautés à iOS 13, car iOS 12 serait principalement axé sur l’optimisation du système et les corrections de bugs. Il y aura bien de nouvelles fonctions mais les importantes se feront apparemment attendre jusqu’en 2019 (Les nouveautés d’iOS 12 repoussées à iOS 13 en 2019 ?).

Néanmoins, cela ne nous empêche pas de rêver d’un iOS 12 doté de fonctions inédites comme un écran « Always-On Display » lequel permet d’afficher en permanence des informations (messages reçus, notifications, appels en absence…) lorsque l’écran OLED de l’iPhone est éteint…à la manière des smartphones de Samsung.

 

Ce concept met également en évidence un vrai mode sombre, qui là encore se fait attendre depuis un moment sur iOS. On retrouve aussi les notifications groupées, une fenêtre de volume plus discrète, les appels FaceTime en groupe, un Siri plus discret sous forme de notification, des fonds d’écran dynamiques et plusieurs autres choses intéressantes.

Pour l’occasion, les auteurs ont mis en ligne le site iosconcept.com où vous trouverez plus d’informations sur ce concept iOS 12. Si toutes les nouveautés ne seront pas présentes dans iOS 12, on espère tout de même que cela donnera quelques idées à Apple et à ses développeurs…