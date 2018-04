Une version RED de l’iPhone 8 et 8 Plus pourrait arriver dans les prochaines heures

Selon le site MacRumors, Apple serait sur le point de sortir une version (PRODUCT)RED de l’iPhone 8 et iPhone 8 Plus.

La fuite viendrait d’une note interne de l’opérateur Virgin Mobile qui annonce le lancement des précommandes dès aujourd’hui. Pour l’heure, il n’y a toujours rien, mais rappelons qu’Apple n’avait annoncé le version RED des iPhone 7 et 7 Plus seulement par le biais d’un communiqué de presse l’année dernière. En clair, il reste tout à fait probable que les iPhone 8 et 8 Plus RED soient dévoilés de la même manière.

Cette rumeur vient quelque peu confirmer les dires de Macotakara de fin mars : Apple aurait des iPhone X et iPhone 8 Product(RED) dans ses cartons. Attendons de voir si cela deviendra réalité dans les prochaines heures. Rappelons qu’Apple reverse une partie des revenus des appareils (PRODUCT)RED au Fonds mondial qui lutte contre le sida.