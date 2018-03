Apple aurait des iPhone X et iPhone 8 Product(RED) dans ses cartons

Le site Macotakara croit savoir qu’Apple se prépare au lancement de deux nouvelles couleurs pour l’iPhone X et une version Product(RED) pour l’iPhone 8 / 8 Plus, dans le but d’augmenter les ventes.

Ces derniers jours, la rumeur d’un nouveau iPhone X « Blush Gold » est revenue en force. L’objectif d’Apple serait de profiter de cette nouvelle couleur pour augmenter les ventes de l’iPhone X, qui semble ralentir depuis quelques semaines. En outre, il est également question du coloris Product(RED) pour l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus, ainsi que pour l’iPhone X, comme cela a été le cas au temps de l’iPhone 7 (Plus).

Macotakara parle aussi d’une iPad d’entrée de gamme, qu’Apple devrait lancer seulement au troisième trimestre de l’année. Ce serait un modèle de 9,7 pouces, avec un prix avoisinant les 329 $. Le design sera identique à celui des modèles actuels. Apple pourrait d’ailleurs en parler demain durant sa keynote qui aura lieu à compter de 10h heure locale.