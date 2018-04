Apple présente son nouvel Apple Store de Shinjuku à Tokyo

Alors que l’inauguration n’aura lieu que ce samedi 7 avril à 10h, Apple a tenu à montrer le design de son nouveau Apple Store situé dans le quartier de Shinjuku à Tokyo.

Plus tôt ce matin, l’entreprise a en effet partagé de belles photos montrant l’intérieur et l’extérieur de sa boutique localisée dans le célèbre quartier commerçant, d’affaires et divertissement de Tokyo. Cet Apple Store bénéficie d’un tout nouveau design dirigée par Jony Ive et Angela Ahrendts. La boutique présente une vaste vitrine de 37 mètres visible qui longe la rue.

À l’intérieur, Apple a installé des tables et des étagères en bois de séquoia, des armoires en bois pour les accessoires, un immense écran 6K avec des sièges (appelé « Forum ») et des « Avenues » avec écrans interactifs permettant aux visiteurs de se familiariser avec des produits et accessoires tiers.

Apple a baptisé ses magasins « Town Squares » faisant ainsi référence à une sorte de petit village destiné à être des lieux de rassemblement pour les habitants. Angela Ahrendts, vice-présidente des Apple Store, a déclaré :

« Apple a une histoire longue et spéciale au Japon, et Shinjuku marque le premier de plusieurs nouveaux magasins que nous ouvrirons au Japon dans les années à venir. Nous avons hâte d’accueillir la communauté dynamique de Shinjuku pour découvrir tout ce qu’Apple a de mieux à offrir. »

Pour mémoire, Apple a ouvert les portes de son premier Apple Store dans le quartier de Ginza à Tokyo en 2003. Depuis, Apple a accueilli pas moins de 70 millions de visiteurs dans ses magasins à travers le pays qui compte 128 millions de citoyens.