Apple Pay est maintenant actif au Brésil

Le Brésil est le 21ème marché mondial à obtenir le soutien d’Apple Pay. Le service a été lancé aujourd’hui grâce à un partenariat exclusif avec la banque brésilienne Itaú Unibanco – la dixième plus grande banque du monde et la plus grande banque d’Amérique latine.

Si la nouvelle est bonne pour tous les utilisateurs locaux, Apple est tout de même un peu en retard, car le Brésil dispose déjà des solutions de Samsung et de Google depuis déjà une moment. Le lancement d’Apple Pay au Brésil a été officiellement annoncé lors de l’appel des résultats de la société au premier trimestre, mais aucune date concrète n’avait été donnée à l’époque.

Actuellement, Itaú Unibanco est la seule banque brésilienne à soutenir Apple Pay, bien qu’après la période d’exclusivité initiale de 3 mois, Apple devrait étendre le service aux clients des autres banques brésiliennes.

Pour rappel, le service de paiement mobile d’Apple est actuellement disponible dans 26 pays, comme l’indique Apple sur son site : Australie, Brésil, Canada, Chine, Danemark, Finlande, France, Guernesey, Hong Kong, Irlande, Île de Man, Italie, Japon, Jersey , Nouvelle-Zélande, Russie, Saint-Marin, Singapour, Espagne, Suède, Suisse, Taïwan, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis et Cité du Vatican.