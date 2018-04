🔥Promo : station d’accueil SanDisk iXpand 256Go, pour charger votre iPhone et sauvegarder son contenu

SanDisk propose aujourd’hui une promotion alléchante sur son iXpand Base 256Go, une station d’accueil qui permet à la fois de charger votre iPhone et sauvegarder vos données, ce qui peut vous aider à gagner de la place dans votre appareil. Son prix passe de 219,99 € à seulement 139,99 €, soit une remise immédiate de 80 €.

Notez que l’iXpand est également compatible avec l’iPad et l’iPod touch. Grâce à lui, vous pouvez sauvegarder automatiquement vos photos, vidéos et contacts de votre iPhone à chaque chargement. Et avec 256 Go d’espace de stockage, il y a de quoi faire ! Il peut même vous éviter d’avoir à payer un Cloud chaque mois, c’est tout autant d’économie à long terme.

L’iXpand dispose d’un revêtement antidérapant sur le dessus, d’une base solide et une rainure en guise de rangement pour votre câble Lightning. De plus, l’iXpand offre un chargement rapide grâce à une puissance de 15 W et une application permettant de restaurer vos contenus sur votre iPhone.

› Station d’accueil iXpand Base 256Go, charge votre iPhone et sauvegarde les données : 139,99€ au lieu de 219,99€