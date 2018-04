Instagram supprime son application native pour Apple Watch

Avec la dernière mise à jour de l’application iOS, Instagram a supprimé l’application native pour Apple Watch. Instagram a été l’une des premières applications natives publiées en 2015 pour la première génération d’Apple Watch.

L’application a été créée via le SDK watchOS 1, qu’Apple ne supporte plus depuis le 1er avril de cette année. Instagram a expliqué qu’il préfère supprimer complètement l’application native et ne pas développer une nouvelle version compatible pour watchOS 4.

Cela signifie que les utilisateurs peuvent désormais recevoir uniquement des notifications push Instagram sur leur Apple Watch, sans être en mesure de parcourir le flux directement à partir de la smartwatch.