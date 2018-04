Facebook : Mark Zuckerberg répond à la critique de Tim Cook

Le scandale Cambridge Analytica, au sujet de la mauvaise gestion des données personnelles de Facebook, ne montre aucun signe de ralentissement au point de déclencher un débat houleux entre Tim Cook et Mark Zuckerberg.

Récemment, le PDG d’Apple était intervenu sur la question soulevant quelques doutes sur le business model de Facebook, un modèle très différent de celui d’Apple qui selon Cook ne vise pas à utiliser les données de ses utilisateurs à des fins de profit. Cook a également parlé de l’absence de régulation appliquée par Facebook en matière de traitement des données, définissant la situation si terrible et si grande qu’elle nécessite un changement de cap immédiat.

La critique acerbe du PDG d’Apple ne pouvait qu’attirer la colère du co-fondateur de Facebook Mark Zuckerberg, dans une interview accordée à Vox :

« Je trouve cet argument extrêmement superficiel et pas complètement aligné avec la vérité. Si vous voulez créer un service qui ne soit pas réservé aux riches, vous devez avoir quelque chose que les gens peuvent se permettre. Je pense qu’il est important de ne pas avoir le syndrome de Stockholm et de laisser les entreprises qui travaillent dur pour vous faire payer plus vous convaincre qu’elles se soucient vraiment de vous semble ridicule pour moi. »

Ces mots forts ne peuvent évidemment que susciter un débat très intense sur la vie privée et la sécurité, une question qui finit toujours par voir un seul et unique spectateur impuissant, à savoir l’utilisateur final. Dans le passé, Tim Cook critiquait Google pour son modèle d’entreprise basé sur le profilage des utilisateurs, ce qui montre bien qu’Apple est très ferme dans ses positions sur le traitement des données utilisateur. Reste maintenant à voir qu’elle sera la réponse du PDG d’Apple…