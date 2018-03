Tim Cook s’indigne quand il entend dire que « l’iPhone n’est pas fabriqué aux États-Unis »

Récemment, Tim Cook, le PDG d’Apple, a participé à l’émission « Révolution » sur MSNBC, où il a parlé de plusieurs sujets, dont l’iPhone, Facebook et la vie privée.

L’épisode « Revolution: Apple Changing The World » était dédié à la société Cupertino et à ses dernières innovations. Tim Cook est ainsi revenu sur les dernières innovations présentées hier, y compris les iPads et les solutions innovantes pour les écoles, mais il s’est également concentré sur l’iPhone.

Quand on lui demande pourquoi l’iPhone a été fabriqué en Chine et pas aux États-Unis, Tim Cook a voulu clarifier certains aspects :

« Nous investissons de plus en plus aux États-Unis et il n’est pas vrai que l’iPhone n’est pas construit dans notre pays. Les gens sont obsédés par le fait que l’assemblage final de l’iPhone a lieu en Chine, mais dans un monde global, les choses se font dans une variété d’endroits. Les composants sont construits dans certains pays, l’assemblage est fait dans d’autres.

Certains composants fondamentaux de l’iPhone sont construits aux États-Unis. Le verre de l’écran, par exemple, vient du Kentucky. Les puces sont toutes fabriquées aux États-Unis, ainsi que l’équipement pour la production de l’iPhone. Même FaceID de l’iPhone X sera bientôt construit au Texas. »

Concernant les demandes de Donald Tim aux entreprises américaines, Cook a commenté qu’il n’y avait pas besoin de pression politique pour convaincre Apple d’investir aux États-Unis pour créer de nouveaux emplois :

« Nous faisons déjà cela et nous l’avons toujours fait. Nous savons que Apple n’aurait pu naître qu’aux Etats-Unis. Nous aimons ce pays. Nous sommes des patriotes. C’est notre pays et nous voulons créer autant d’emplois que possible aux Etats-Unis ».

Tim Cook a confirmé ensuite qu’Apple prévoyait de créer un nouveau grand campus aux États-Unis, se limitant à dire qu’il ne sera certainement pas réalisé en Californie ou au Texas.

Compte tenu de la période, Tim Cook a été questionné sur Facebook et la vie privée. Cook, a rappelé que les entreprises devraient avoir un freinage plus tôt sur l’utilisation abusive des données personnelles pour créer des profils détaillés en vue de les vendre à d’autres entreprises :

« Je pense qu’une meilleure réglementation ne nécessite pas une loi, mais que l’autorégulation devrait permettre aux entreprises à se réguler, mais apparemment, cela n’est pas arrivé chez Facebook et c’est trop tard pour eux ».

Le PDG d’Apple en profité pour rappeler la position de l’entreprise, qui n’utilisera jamais les données des utilisateurs pour le profit, comme l’a répété à plusieurs reprises Steve Jobs en son temps :

« La vérité est que nous pourrions faire beaucoup d’argent si nous monétisons le données de nos clients, et si le client était notre produit. Mais nous avons choisi de ne pas le faire. Qu’aurais-je fait si j’étais le PDG de Facebook ? Je ne me serais pas trouvé dans cette situation ».