Business Manager, la nouvelle plate-forme d’Apple arrive ce printemps

Lors du dernier événement Apple qui s’est tenu à Chicago, une grande partie de l’attention des médias s’est concentrée sur le nouvel iPad de 9,7 pouces. Cependant, une nouvelle plate-forme baptisée « Business Manager » est sur le point d’arriver, laquelle sera utile à de nombreux responsables informatiques, entre autres.

Business Manager est un nouveau portail, actuellement en version bêta, qui permet aux administrateurs de configurer des appareils, de créer de nouveaux comptes et de distribuer des applications et des livres. Basée sur les frameworks MDM (déploiement de périphériques de masse), la plate-forme est conceptuellement similaire au célèbre Apple School Manager déjà opérationnel depuis 2016.

Cette plate-forme se permettra à une seule entité faisant partie d’une organisation scolaire et de gestion de gérer les systèmes d’exploitation iOS, macOS et tvOS, ainsi que de créer une sorte de structure verticale. Il s’agit de la première étape faite par Apple en ce sens, bien que les plates-formes existantes DEP (Device Enrollment Program) et VPP (Volume Purchase Program) ont souffert ces dernières années des revers décidé en termes d’expansion.

Actuellement, tous ceux qui sont intéressés par la mise en œuvre et l’adoption de la nouvelle plate-forme Business Manager au sein de leur organisation disposent déjà d’un document Apple officiel publié la semaine dernière et accessible à cette adresse. Tous les utilisateurs actuels des plates-formes DEP et VPP existantes intéressées par le nouveau service peuvent toujours demander une mise à niveau de leur compte afin de tester le nouveau système.