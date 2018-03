ARTE lance son jeu de graffitis Vandals en pré-commande sur iOS

C’est en collaboration avec le studio Cosmografik qu’ARTE Experience a récemment présenté son jeu de graffitis Vandals à la GDC 2018. S’il ne sera disponible officiellement que le 12 avril prochain, il est déjà possible de le pré-commander sur l’App Store.

Vous aimez les graffitis et défiez la police, alors ce jeu est fait pour vous ! Dans Vandals, le joueur voyage de ville en ville, « les plus emblématiques du street art », et doit faire des graffitis sur les murs tout en échappant à la surveillance de la police.

 

« De Paris à Tokyo en passant par São Paulo, Berlin et New York, vous pourrez ainsi marcher sur les traces des plus grands street artists comme Blek Le Rat ou Keith Haring.

Vandals vous permettra de bomber votre pseudo sur les murs de New York comme Lady Pink, de dessiner des personnages enfantins à la manière de Keith Haring ou encore de vous inspirer des poèmes de Miss.Tic pour écrire les vôtres. »

Vandals dispose de 60 casse-têtes, de 5 villes aux univers graphiques originaux, 40 fiches documentaires sur l’évolution du street art depuis les années 60, et sis vous êtes bon, vous pourrez débloquer les 18 trophées disponibles. Et pour rendre le jeu encore plus attrayant, les développeurs ont peaufiné les graphismes qui offrent des décors vraiment réussis.

› Télécharger Vandals sur l’App Store : 4,49 €