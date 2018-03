iOS 11.3 : pas de messages dans iCloud et absence d’AirPlay 2

Hier soir, la version finale d’iOS 11.3 a été relâchée, aux côtés de watchOS 4.3, tvOS 11.3 et macOS 10.13.4. De nombreux utilisateurs s’attendaient à voir deux nouvelles fonctionnalités attendues depuis le mois de septembre dernier, à savoir les messages dans iCloud et AirPay 2.

Malheureusement, Apple semble avoir dû retard avec ces dernières puisque ni l’une non l’autre ne sont apparues hier dans les nouveautés d’iOS 11.3. Pour rappel, les messages dans iCloud ont plusieurs bienfaits. Cela permet n’ont seulement de supprimer les messages de plusieurs appareils à la fois dès lors qu’ils sont connectés au même compte iCloud, mais aussi d’accélérer les sauvegardes iCloud ou encore de ne téléchargr uniquement les messages les plus récents sur votre appareil.

Au sujet d’AirPlay 2, là encore, c’est la déception. Son absence signifie par exemple que le couplage de deux HomePod n’est pas encore disponible. De plus, les utilisateurs ne peuvent pas non plus contrôler l’audio multi-pièces et l’audio multi-périphérique simultané.

Si ces deux fonctions ont provoqué une sorte de désespoir chez certains, sachez qu’Apple pourrait les proposer officiellement d’ici cet été.