Fortnite 3.4 a droit au chat de partie et à de grandes améliorations sur iOS

Epic Games a sorti aujourd’hui une nouvelle mise à jour 3.4.0 de son jeu iOS Fortnite, lequel reçoit de nouvelles armes, de nouveaux modes de jeu, et plus encore. Il y a également de grandes améliorations pour ceux qui jouent sur iOS, incluant l’ajout du chat texte et de nombreuses corrections de bugs.

Les joueurs peuvent maintenant profiter du missile guidé en mode bataille royale, et il y a un mode de jeu Sniper Shootout amélioré et limité dans le temps, dans lequel vous pouvez maintenant utiliser le fusil de chasse et l’arbalète. La bombe de boogie est de retour après avoir été réparée, et un lanceur d’oeufs remplace le lance-grenades pour Pâques.

 

L’option de lecture à 30 images par seconde a été supprimée sur la console. Epic a apporté des améliorations graphiques significatives à l’option de 60 ips. Le jeu multiplateforme a également été amélioré.

Au niveau des améliorations sur iOS, Fortnite prend désormais en charge le chat texte en groupe, mais le discussion vocale n’est pas encore active. L’anti-aliasing 4X est maintenant supporté sur tous les appareils, et un nouveau système de mise à jour évite aux joueurs d’avoir à télécharger des paquets massifs depuis l’App Store à chaque changement.

Epic a aussi ajouté un avertissement pour ceux qui tentent de jouer sur des appareils non supportés ou jailbreakés. L’éditeur a corrigé plusieurs problèmes liés aux commandes virtuelles, au gameplay et plus encore. Les utilisateurs d’iPhone X devraient maintenant avoir un chargement de jeu plus rapide.

› Télécharger Fortnite gratuitement sur l’App Store