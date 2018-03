13 millions d’applications ARKit ont été téléchargées en six mois

Selon les informations fournies par Sensor Tower, 13 millions d’applications ARKit ont été téléchargées par les utilisateurs d’iPhone et iPad au cours des 6 premiers mois du lancement d’iOS 11.

Le graphique du cabinet de recherche montre une ligne de tendance haussière assez droite indiquant une croissance continue du nombre de ces applications conçues pour la réalité augmentée qui ont été installés par les utilisateurs iOS. Ce chiffre est encore plus impressionnant sachant que les applications avec une intégration AR mineure ne sont pas incluses dans le nombre de téléchargements. Les applications incluses dans les 13 millions ont été créées à l’aide de la plateforme ARKit d’Apple. Sensor Tower compte 2 000 applications ARKit disponibles sur l’App Store, et ce nombre devrait continuer à augmenter.

Les jeux représentaient 47% des téléchargements d’ARKit, contre 35% en octobre lors de la publication d’un premier rapport. D’autre part, les téléchargements d’applications utilitaires AR ont diminué de 19% à 15% en octobre. Les applications de divertissement étaient les troisièmes parmi les apps ARKit téléchargées, représenté par 12% du total. Les applications Style de vie ont doublé pour représenter 11% des applications téléchargées et 6% des applications ARKit téléchargées proviennent des catégories Photo et vidéo, Éducation et autres.

La meilleure application ARKit gratuite au cours des 6 derniers mois est AR Dragon, un jeu virtuel avec des animaux de compagnie. L’application IKEA Place se place à la deuxième position. L’application ARKit la plus rentable est CamToPlan Pro. Cette application vous permet de dessiner des plans d’étage et de mesurer les distances en utilisant la réalité augmentée.