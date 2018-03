Apple sort l’iOS 11.3 mais seulement pour le nouvel iPad

Apple vient tout juste de relâcher l’ iOS 11.3 mais uniquement pour le nouvel iPad. Bien que la tablette ne soit pas encore livrée, Apple a pris les devant puisque les premières livraisons devraient avoir lieu à compter de demain.

Ainsi, il y a deux versions pour ce nouvel iPad (iPad7,5 Wi-Fi et iPad7,6 Wi-Fi+4G) et donc deux numéros de builds, à savoir 15E216 et 15E218. Les clients pourront ainsi profiter des dernières nouveautés dès la réception de leur iPad 6.

Il est possible de télécharger les deux versions depuis les liens suivants, en attendant la livraison de votre nouvel iPad :

Si l’iOS 11.3 est déjà là pour cet iPad 6, on se doute que la version finale pour les autres iPhone et iPad ne serait tarder. Possible qu’Apple relâche le tout dans les prochaines heures, ou dans la semaine.