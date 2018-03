Voici les nouveaux plans iCloud pour les étudiants et les enseignants

Hier, Apple a annoncé de grandes nouvelles à venir pour les étudiants et les enseignants qui choisiront les produits Apple comme principaux appareils dédiés à l’éducation. L’entreprise a en effet prévu une forte augmentation de la base de stockage d’iCloud pour tirer le meilleur parti de tous les logiciels et outils Apple.

Les étudiants et les enseignants disposeront en effet d’un espace de stockage de 200 Go gratuitement au lieu des 5 Go habituels. Ce changement permettra aux enseignants et aux étudiants de travailler en toute sécurité et avec une grande facilité d’utilisation depuis la plateforme iCloud, lequel garantit l’accès à leurs fichiers depuis tous les appareils connectés à leur identifiant Apple.

Il n’y a actuellement aucune indication claire sur la façon d’accéder à cette promotion, mais il semble que ce ne soit pas la plate-forme éducative habituelle qui accorde la mise à niveau du stockage. Apparemment, cette promotion ne sera accessible que via certains identifiants Apple qui seront diffusés dans différentes écoles. Ce seront des comptes bien définis qui n’auront rien à voir avec les comptes individuels des étudiants ou des enseignants, mais il sera toujours possible de faire une association via l’identifiant Apple ou le numéro de téléphone de l’utilisateur individuel.

Apple devrait apporter d’autres informations un peu plus claires à ce sujet très prochainement, afin que les concernés puissent bénéficier de la gratuité des 200 Go sur iCloud.