Keynote : Apple annonce son nouvel iPad de 9,7″ compatible avec l’Apple Pencil

Alors que la keynote Apple bat son plein à l’école secondaire Prep High School Lane à Chicago, l’entreprise est revenue sur les bien faits de l’apprentissage au code à l’aide de Swiftplayground, en ajoutant que 200 000 apps dédiées à l’éducation sont déjà disponibles sur l’App Store.

Grâce à elle, les enfants peuvent par exemple utiliser des applications sur l’iPad pour mieux comprendre où sont cultivées les bananes qui les cultivent, tout elles ouvrent de nouvelles possibilités en matière de vidéo : « Ce sont des créateurs de contenu plutôt que des consommateurs d’informations ».

Ce n’est pas tout, Apple a également lever le voile sur un nouvel iPad de 9,7″ compatible avec l’Apple Pencil. La nouvelle tablette est sensible à la pression comme l’iPad Pro, et dispose de Touch ID. Apple confirme que les nouvelles versions de Pages, Numbers, Keynote sont optimisées pour l’Apple Pencil. À ce sujet, Logitech prévoit de sortir un stylet compatible pour seulement 49$.

Apple propose une nouvelle fonction baptisée « Smart Annotation » permettant de faire des annotations dans l’app Pages.

En terme de caractéristiques, l’iPad a droit à une autonomie 10 heures, un écran de 9,7 pouces, un APN de 8MP, d’un SoC A10 (le même que l’iPhone 7), à une puce GPS, à la boussole, une option 4G, à TouchID, et à Facetime en HD.

Apple annonce un prix de 329$ pour le grand public, et 299$ pour les écoles. Attendons de voir de ce que cela donne en euros avec les taxes…

Apple précise au passage que les étudiants ont désormais droit à 200Go de stockage sur iCloud gratuitement au lieu des 5Go habituels. Apple proposera dans les prochaines heures les nouvelles versions de ses apps Garageband et Clips.

En juin prochain, Apple sortira également la bêta de l’app Mac Classroom laquelle permettra aux enseignants de voir en temps réel les écrans des iPad connectés dans une classe. Une autre app baptisée Schoolwork verra le jour pour les aider envoyer des devoirs et suivre les progrès. En plus d’être basée sur le cloud, l’app Schoolwork pourra travailler avec d’autres applications. Ce sont là de nouveaux outils Apple destinés aux enseignants et aux étudiants.

Tout cela s’accompagne d’un nouveau site Appleteacher.apple.com, un programme d’apprentissage professionnel en ligne dédié aux enseignants. Il permet de les aider à mettre en place un cadre pédagogique : « Apple Teacher est un programme de formation professionnelle gratuit, destiné à soutenir et à valoriser les enseignants qui utilisent les produits Apple comme outils pédagogiques en classe. L’iPad et le Mac vous permettent de développer vos compétences en matière d’enseignement au bénéfice de vos élèves, d’être reconnu pour vos nouveaux acquis et valorisé pour votre excellent travail au quotidien. »

On connaît maintenant les prix en euros du nouvel iPad d’entrée de gamme, disponible en or, gris sidéral et argent :

32 Go + Wi-Fi : 359 €

32 Go + Wi-Fi / 4G : 489 €

128Go + Wi-Fi : 449 €

128 Go + Wi-Fi / 4G : 579 €

Apple Pencil : 99 €

Les précommandes sont ouvertes, Apple assure une livraison entre le 29 mars et le 3 avril.