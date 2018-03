Huawei lève le voile sur le P20 et le P20 Pro…avec encoche !

Huawei a enfin officialisé ses deux nouveaux fleurons, le P20 et le P20 Pro, lesquels viennent compléter la gamme après l’annonce du P20 Lite la semaine dernière.

Avec leurs caractéristiques de haut vol, les deux smartphones promettent à leurs futurs utilisateurs de belles expériences. Le P20 ses dote de 6 Go de RAM, le P20 Pro de 8 Go, accompagné de 120Go de stockée sur chacun d’eux. Au niveau de la batterie, le P20 embarque une unité de 3400mAh, et une batterie de 4000mAh pour le P20 Pro. Les deux ont droit à la recharge rapide avec plus de 50% de la batterie en partant de 0% en seulement 30 minutes grâce à la technologie SuperCharge.

Au niveau de l’écran, le P20 dispose d’une dalle LCD RGBW de 5,8 pouces avec une densité de 432ppi, et le P20 Pro utilise un écran OLED de 6,1″ avec une densité de 414ppi. Les deux écrans disposent d’une résolution de 2240 x 1080 pixels et un ratio de 18,7: 9. Et on remarque qu’une encoche est présente sur les deux appareils à la manière de l’iPhone, mais plus petite. Les deux tournent sous le système d’exploitation Android version 8.1 personnalisé à partir de la dernière version de l’EMUI.

La partie photo n’est pas non plus en reste puisque le P20 est équipé d’un double module photo de 12 mégapixels à l’arrière f/1,8, 20 mégapixels stabilisé f/1.6. Quant au P20 Pro, on y retrouve 3 caméras arrière de 40 Mp f/1.8, 20 Mp f/1.6 monochrome, et 8 Mp f/2.4 stabilisés, et incluant la technologie Super Night et Hybrid Zoom 5X. Selon les tests réalisés par DxOMark, le P20 Pro est destinée à être le meilleur sur le marché avec un score de 109, mais le P20 ne plaisante pas non plus avec un score global de 102.

En plus de ces excellents points, la reconnaissance faciale est à l’ordre du jour, et Huawei utilisent également l’IA pour améliorer la qualité des appels en présence de bruit ambiant.

Le Huawei P20 est disponible à 649 € en noir et bleu avec 4Go de RAM et 128Go de stockage, et le P20 Pro sera disponible le 6 avril à 899 € en noir, bleu et Twilight avec 6Go de RAM et 128Go de stockage.

Huawei a également dévoilé le Mate RS Porsche Design, un smartphone premium très cher, plus cher que chez Apple ! Prévu à la sortie le 12 avril prochain, il sera proposé entre 1695 € (6Go+256Go) et 2095 € (6Go+512Go).

(crédit : Twandroid)