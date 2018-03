L’Apple Store en ligne fermé, signe d’un nouvel iPad pas cher ?

De quelques minutes, Apple a fermé sa boutique en ligne à l’approche de son événement qui débutera à 19 heures en France.

Le fait que le magasin soit hors-ligne signifie qu’une nouveauté matérielle sera probablement présentée. D’après les rumeurs, il sera peut-être question d’un iPad d’entrée de gamme, dont le prix pourrait se situer entre 259$ et 329 $, et conçu spécialement pour les étudiants.

Apple devrait également lever le voile sur ses nouveautés logicielles liées à l’éducation, et peut-être même la version finale d’iOS 11.3 et pourquoi celle de watchOS 4.3, tvOS 11.3, et macOS High Sierr 10.13.4

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé dès que nous en saurons plus sur la situation, à partir de 19 heures!