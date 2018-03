DxOMark : le Xiaomi Mi Mix 2S aussi bon en photo que l’iPhone X

Franchement dévoilé par Xiaomi, le Mi Mix 2S se classe parmi les meilleurs smartphones du marché en terme de performances et en photographie.

Grâce à son zoom optique x2, au mode Portrait et sa mise au point très rapide, DxOMark rend compte dans son rapport que le Mi Mix 2S dispose d’un appareil photo aussi performant que l’iPhone X. Il obtient pour l’occasion le score de 101 points. La configuration à double caméra du Mi MIX 2S utilise un capteur de 1/2,6 pouces aligné avec un objectif grand angle de 26 mm qui bénéficie d’un système de stabilisation d’image optique (OIS). La seconde caméra utilise un plus petit capteur 12MP 1/3,4 pouces combiné avec un téléobjectif 46mm équivalent pour le zoom. Avec un score DxOMark global de 97, le Mi MIX 2S fonctionne au coude à coude avec certains appareils haut de gamme de fabricants plus établis comme Apple, Google et Samsung.



Son excellent score de 101 points en photo, le Xiaomi Mi MIX 2S obtient le même score que l’iPhone X en photographie, et ne compte que trois points de retard sur le Samsung S9+. Le Mi Mix 2S dispose d’un excellent système de mise au point automatique à détection de phase ultra rapide, précis et très reproductible, ainsi que d’un bon équilibre entre la préservation de la texture et la réduction du bruit. « En cas de faible luminosité, le Xiaomi Mi MIX 2S affiche certains des fichiers les plus lisses que nous ayons vus, et le bruit de luminance est également très bien contrôlé dans les images en extérieures. »

Avec 88 points, le score de la vidéo est légèrement inférieur à la performance de l’image fixe, mais le résultat reste bon. Les principaux atouts vidéo du Xiaomi sont son excellent système de mise au point automatique et son système de stabilisation optique. Le bruit est assez bien contrôlé, mais la plage dynamique est un peu limitée dans certains clips, explique DxOMark.

Parmi les autres caractéristiques, le Mi Mix 2S se dote du très puissant processeur Snapdragon 845, de 6 ou 8 Go de RAM, d’un stockage situé entre 64 et 256 Go, d’un écran de 5,99 pouces Full HD+, et du chargement sans fil.

Le prix de la version internationale est d’environ 513 euros HT, compatible avec les bandes 4G occidentales et s’accompagne d’un chargeur sans fil de 7,5W. Cette version a droit à 256 Go de stockage et à 8 Go de RAM. Il existe également les versions de 6 Go de RAM avec 64Go ou 128Go de stockage lesquels ne sont pas destinés au marché international.