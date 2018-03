Et voici l’iPhone X Product(RED) présenté dans une vidéo de Martin Hajek

Après son concept de l’ePad présenté ce matin, Martin Hajek, sacré designer, revient avec une version Product(RED) de l’iPhone X qui est apparue récemment dans les rumeurs.

Malgré l’absence de certitude sur ce modèle, du moins pour le moment, Martin a souhaité nous donner l’opportunité de mieux nous rendre compte de ce que rendrait l’iPhone X dans ce coloris si spécial.

Si les images sont effectivement très jolies, Martin nous propose de découvrir son concept dans une nouvelle vidéo tout juste publiée. Là encore, le designer a réussi son coup, cet iPhone X Product(RED) est particulièrement intéressant. La finition rouge brillante est du plus bel effet, et on peut dire qu’elle se marie parfaitement avec la face avant dont le contour est noir.