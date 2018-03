La première série originale d’Apple n’arriverait qu’en mars 2019 !

Selon le New York Times, Apple travaille actuellement sur 12 projets originaux, mais le premier ne devrait être disponible à la diffusion qu’en mars 2019.

La firme californienne semble avoir besoin d’un peu plus de temps avant de mettre en place son service de streaming. Pour l’heure, elle doit coordonner le personnel initial composé d’environ 40 personnes, les scénarios et les équipes de tournage. Dans ces projets, il y a aussi bien des drames pour adultes que des contenus pour enfants, dont certains seront distribuer en Amérique latine et d’autres en Europe.

Le New York Time ajoute qu’Apple aurait élargi son budget de 1 milliard $ prévu pour ces contenus d’origine, en particulier pour garantir les droits de certaines séries TV : « Apple dépassera les dépenses de Facebook, YouTube et de nombreux autres studios de télévision traditionnels ».

Les producteurs impliqués dans les différents projets Apple affirment que le service de streaming voulu par l’entreprise reflète sa marque « brillante et optimiste ». Apple ne compte d’ailleurs pas diffuser le moindre contenu vulgaire ou violent.

En revanche, il va falloir se montrer un peu plus patient que prévu avant de voir si Apple arrivera à faire face à la concurrence comme Netflix ou encore Amazon…