Le nouvel iPad pas cher pourrait être compatible avec l’Apple Pencil

Bloomberg révélait cet après midi qu’un nouvel iPad pas cher serait possiblement lancé la semaine prochaine lors de la keynote Apple du 27 mars. Maintenant, c’est au tour de l’analyste Ming-Chi Kuo d’ajouter son grain de sel en expliquant que cet iPad d’entrée de gamme pourrait disposer du support de l’Apple Pencil.

Il faut savoir que l’Apple Pencil n’est actuellement compatible qu’avec les iPad Pro, c’est-à-dire les iPad les plus chers de la gamme. Bien que la rumeur semble tirée par les cheveux, elle n’est pas non plus sans aucun sens. Apple pourrait très bien lancer un iPad pas cher et compatible avec l’Apple Pencil, spécialement pour rendre l’ensemble plus accessible aux artistes en herbe. Rappelons que la keynote du 27 mars sera axée sur l’éducation, de fait les enseignants et les étudiants seront les premiers concernés par les nouveautés, d’autant plus qu’Apple est susceptible de présenter de nouveaux logiciels spécifiques à l’éducation.

Concrètement, le géant californien aurait tout intérêt de sortir une telle tablette à un prix capable de concurrencer Google et Windows, lesquels détiennent les principales parts de marché du secteur des tablettes d’entrée de gamme. Apple se doit de répondre et surtout de s’imposer. C’est peut-être là une stratégie à laquelle pourrait songer la firme de Cupertino.

C’est la raison pour laquelle Kuo croit qu’un iPad pas cher permettrait également à Apple de vendre entre 9 à 10 millions d’Apple Pencil, soit deux fois plus qu’à ce jour.

Attendons de voir ce que prépare Apple, la keynote n’est plus très loin, et elle sera l’occasion pour nous de découvrir probablement un iPad plus accessible que jamais. Précisons au passage que la keynote ne sera pas retransmise en direct. On apprend également que Tim Cook fera une apparition télévisuelle le 6 avril prochain sur MSNBC. Probablement qu’il reviendra sur les annonces faites au cours de la conférence.