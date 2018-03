Spotify révèle que 2 millions d’utilisateurs utilisent le service illégalement

Spotify a expliqué récemment vouloir bloquer les comptes piratés sur iOS et Android, et pour cause, l’entreprise vient de faire savoir qu’il y a environ 2 millions de personnes qui écoutent de la musique sans publicité sans payer d’abonnement, ce qui est totalement illégal.

Les versions piratées disponibles à la fois sur iOS et sur Android permettent en effet de profiter de la version premium de Spotify sans rien payer. Spotify a donc pris la décision de commencer à supprimer les comptes d’utilisateur qui continueraient à utiliser ces applications. Cela signifie que vous risquez de perdre l’historique, les playlists, les pistes enregistrées et tout ce qui a été fait sur Spotify depuis ce compte en particulier.

Aujourd’hui, Spotify a donc fait savoir que 2 millions d’utilisateurs bénéficient d’un abonnement premium sans verser le moindre centime. C’est beaucoup et peu à la fois puisque fin de 2017, Spotify comptait 157 millions d’utilisateurs, dont 71 millions d’abonnés au service payant.

D’un autre point de vue, 2 millions pirates cela représente un pourcentage non négligeable, d’autant plus quand les musiciens et maisons de disques exigent de plus en plus de garanties et d’argent.